اتحاد لجان المرأة يختتم تدريبا حول "آليات وتقنيات التنشيط"

غزة / سما /

اختتم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية اليوم تدريبا حول "آليات وتقنيات التنشيط" وذلك ضمن سلسلة من التدريبات التي تهدف الى تمكين العاملات والمتطوعات في الاتحاد للعمل بفعالية وإيجابية.

وافتتحت التدريب رانيا السلطان المنسقة الميدانية في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الذي أكدت على أهمية تطوير المعرفة والمهارات والمشاركات الإيجابية مع الفئة المستهدفة إلى جانب أهمية التعرف على ماهية التنشيط مبينة أن التدريب يركز على أبرز أنواع الأنشطة المستخدمة وتقنيات التنشيط.

وتابعت:" يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع نظم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال في قطاع غزة بتمويل من الباسك بالشراكة مع مؤسسة مندوبات الذي ينفذه الاتحاد في محافظات قطاع غزة مستهدفا النساء والأطفال لتحسين حالتهم النفسية ".

وأشارت السلطان إلى ان تدريب المنشطات يهدف الى توفير فرصة آمنة وداعمة للفئة المستهدفة لاستيعاب وتعلم كيفية إدارة التجارب التي يتعرضون لها.

بدورها أوضحت المشرفة النفسية رولا الشريف أن التدريب تناول موضوعات هامة منها التعرف على مهام الميسرة وأهم الأدوار المطلوبة منها جنبا الى جنب مع الاخصائية النفسية إلى جانب التعرف على القوانين والمحاذير في اختيار الأنشطة وهل تتناسب مع هدف وعنوان جلسة الدعم النفسي وكيفية اختيار الأنشطة المناسبة للفئة العمرية(سيدات، أطفال يافعات).

وأكدت الشريف على أن الأنشطة الترفيهية تعطي دعم إيجابي للحالة منوهة إلى أنها تلعب دورا هاما في تعزيز مرونة الفئة المستهدفة في المشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية التي توفر فرصة لتنمية القدرات والموارد التي يمكن أن تساعدهم على التعامل مع التحديات العاطفية والاجتماعية والعملية التي قد يوجهونها في حياتهم.

وأفادت بعض الميسرات المشاركات بأن المحتوي التدريبي حديث جدا بالنسبة لهن بينما أكدت احدى الميسرات بأنها رغم عملها في التنشيط الا أنها استفادت بشكل كبير من التدريب.