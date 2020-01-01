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فلسطين تستدعي سفير التشيك بعد إعلان بلاده فتح سفارة في تل ابيب

الخميس 03 ديسمبر 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تستدعي سفير التشيك بعد إعلان بلاده فتح سفارة في تل ابيب



رام الله / سما /

استدعت وزارة  الخارجية الفلسطينية  ،اليوم الخميس ، السفير التشيكي المعتمد لدى دولة فلسطين بيتر ستاري، للاستيضاح منه حول إعلان وزارة خارجية بلاده عن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها في تل أبيب.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين  رياض المالكي.

وعبرت وكيل الوزارة أمل جادو ، عن استنكار دولة فلسطين لذلك، وقالت إن مثل هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وانسلاخا عن الموقف الأوروبي الموحد المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.

وطالبت بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة لما لها من تداعيات على الاستقرار في المنطقة والجهود السياسية التي تبذل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

#التشيك #فلسطين #رياض المالكي #الرئيس عباس #سفارة

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