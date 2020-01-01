  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

الخميس 03 ديسمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية



رام الله / سما /

تحدث أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن آخر مستجدات صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2020، للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريحات متلفزة تابعتها وكالة سما الإخبارية ، بإنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الحالي ، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد لهذه اللحظة ؛ وسيتم الإعلان عن الموعد قبل الصرف بوقت كافي.

وأوضح مجدلاني ، أن الاتحاد الاوربي يساهم بنسبة 48% من قيمة مخصصات الشؤون والـ52% من الخزينة العامة للحكومة، مؤكدًا أن أمس توفر حصة الحكومة التي تقدمها وحول الاتحاد الاوروبي دفعته يوم الاثنين حول للحساب الموحد.

وأوضح مجدلاني أن هناك اجراءات فنية يقوم بها الاتحاد قبل الدفع تستغرق مدة اسبوعين إلى ثلاثة تتصل بالتشييك على قاعدة البيانات للاسر المستفيدة، مؤكدًا أن الدفعة الثالثة ستكون لـ116 ألف أسرة منها 81 ألف لغزة والضفة 35 ألف أسرة بقيمة 136 مليون شيقل.

#احمد مجدلاني #شيكات الشؤون #صرف شيكات الشؤون #موعد شيكات الشؤون #وزير التنمية #غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

رابط مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر .. الرياضية السعودية

صورة .. حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

الأخبار الرئيسية

بشارة

وزير المالية يكشف عن موعد صرف باقي مستحقات الموظفين

وفيات كورونا

الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

بتوجيهات من الرئيس: هيئة التقاعد ستؤجل استيفاء القروض المستحقة عن الأشهر الماضية

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية