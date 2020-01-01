وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

رام الله / سما /

تحدث أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن آخر مستجدات صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2020، للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريحات متلفزة تابعتها وكالة سما الإخبارية ، بإنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الحالي ، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد لهذه اللحظة ؛ وسيتم الإعلان عن الموعد قبل الصرف بوقت كافي.

وأوضح مجدلاني ، أن الاتحاد الاوربي يساهم بنسبة 48% من قيمة مخصصات الشؤون والـ52% من الخزينة العامة للحكومة، مؤكدًا أن أمس توفر حصة الحكومة التي تقدمها وحول الاتحاد الاوروبي دفعته يوم الاثنين حول للحساب الموحد.

وأوضح مجدلاني أن هناك اجراءات فنية يقوم بها الاتحاد قبل الدفع تستغرق مدة اسبوعين إلى ثلاثة تتصل بالتشييك على قاعدة البيانات للاسر المستفيدة، مؤكدًا أن الدفعة الثالثة ستكون لـ116 ألف أسرة منها 81 ألف لغزة والضفة 35 ألف أسرة بقيمة 136 مليون شيقل.