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مصادر غربية : انفراجة كبيرة بين السعودية وقطر وتميم يزور الرياض قريبا

الخميس 03 ديسمبر 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر غربية : انفراجة كبيرة بين السعودية وقطر وتميم يزور الرياض قريبا



وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام أميركية ان "السعودية وقطر تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بجهود وساطة من الإدارة الأميركية".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن مصادر مطلعة، قولها إن "الصفقة لا تشمل الدول الثلاث المتبقية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في حزيران 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن ترتيبا أوسع لا يزال بعيد المنال بسبب بقاء بعض القضايا العالقة، بما فيها علاقات الدوحة مع طهران.

وبحسب مصدرين للوكالة، فإن التقارب بين الرياض والدوحة سيشمل على الأرجح "إعادة فتح الأجواء والحدود البرية وإنهاء الحرب الإعلامية"، وغير ذلك من الخطوات لبناء الثقة ضمن خطة مفصلة لاستعادة العلاقات تدريجيا.

من جهة أخرى، نقلت قناة "الغد" الفضائية، عن مصادر صحفية، قولها: "إنه من المقرر عقد قمة خليجية في المملكة العربية السعودية قريبا بحضور أمير قطر"، مضيفة أن المصالحة المتوقعة سوف ترتكز على اتفاق عام 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين فرضت حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ حزيران 2017، لاتهامها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

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