فيديو .. ريهام سعيد تعذب ثعلبا خلال حلقة صيد الحيوانات في صبايا الخير

القاهرة / سما

أثارت مشاهد للإعلامية المصرية المثيرة للجدل ريهام سعيد أثناء تعذيب الحيوانات، متداولة على المواقع الإعلامية والمنصات الاجتماعية، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، غضبا واسعا في وسائل التواصل.

وأظهرت صور متداولة بمواقع التواصل لحظة قيام ريهام سعيد بتعذيب ثعلب على الهواء مباشرة خلال حلقة جديدة من برنامج صبايا الخير الذي تقدمه ثلاثة أيام أسبوعيا على شاشة قناة النهار الفضائية.

وقامت ريهام سعيد في حلقة صيد الحيوانات بضرب الثعلب على الهواء، إذ انهمرت دموعه وصرخاته دون أن يدفعها ذلك عن التوقف، ما دعى مؤسسات حقوق الحيوان للمطالبة بمحاكمتها وردعها.

وأطلق المغردون على موقع تويتر، اليوم، حملة واسعة تطالب بوقف برنامج صبايا الخير والمذيعة ريهام سعيد والتحقيق معها سريعا ومحاكمتها بتهمة "تعذيب الحيوانات" وإيذاء شعور المشاهدين.

حلقة صيد الحيوانات ريهام سعيد:

واضطرت قناة النهار عقب موجة الغضب الواسعة بمواقع التواصل، إلى نشر اعتذار رسمي على صفحتها بموقع فيسبوك، معلنة عن رفع حلقة صيد الحيوانات من كل منصاتها الاجتماعية وموقع يوتيوب.

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وشددت القناة على دعمها الكبير لجمعيات حقوق الحيوانات وتقديرها البالغ لغضب المتابعين، لافتة إلى أنها حذفت الحلقة مراعاة لشعور المشاهدين، وأن ذلك لن يتكرر في المرات القادمة.

وعادت ريهام سعيد عبر حلقات مثيرة للجدل مُجددا، بعد غيابها طوال العامين الماضيين وتوقف برنامج (صبايا الخير) مؤقتا؛ جراء علاجها من مرضها في إحدى المستشفيات خارج مصر.