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الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الخميس 03 ديسمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1469 حالة تعافٍ في فلسطين خلال 24 ساعة.

كما أعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 76.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 23.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية "جنين (4)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طولكرم (1)"، و4 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (154)، جنين (148)، نابلس (224)، طولكرم (44)، رام الله والبيرة (132)، سلفيت (13)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (8)، قطاع غزة (502)، مدينة القدس (208).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (266)، نابلس (311)، بيت لحم (162)، قلقيلية (64)، رام الله والبيرة (192)، جنين (342)، أريحا والأغوار (19)، سلفيت (105)، طولكرم (134)، طوباس (50)، ضواحي القدس (44)، قطاع غزة (827)، مدينة القدس (222).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات

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