الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 19 وفاة، و2738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1469 حالة تعافٍ، في محافظات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم الخميس، ان الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: جنين (4)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طولكرم (1)، وقطاع غزة (4) مدينة القدس (2).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (266)، نابلس (311)، بيت لحم (162)، قلقيلية (64)، رام الله والبيرة (192)، جنين (342)، أريحا والأغوار (19)، سلفيت (105)، طولكرم (134)، طوباس (50)، ضواحي القدس (44)، قطاع غزة (827)، مدينة القدس (222)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9191 فحصا.

وفيما يتعلق بحالات التعافي، فقد سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (154)، جنين (148)، نابلس (224)، طولكرم (44)، رام الله والبيرة (132)، سلفيت (13)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (8)، قطاع غزة (502)، مدينة القدس (208).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 23.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.