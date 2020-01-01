الأسير الفتى محمد مقبل يخضع لعملية جراحية بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه

رام الله / سما /

خضع الأسير الفتى محمد منير مقبل (16 عاما) من مخيم العروب، لعملية جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، تم خلالها زرع بلاتين في فكه الأيسر السلفي، بعد إصابته بكسر، عقب اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه في الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه إلى مدرسته في المخيم.

وأوضح والد الفتى مقبل، أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال نجله حتى الأحد المقبل، ولا يزال محتجزا في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، ومقيدا في السرير، حيث يعاني أوجاعا في جسده، جرّاء الضرب الذي تعرض له، لافتا إلى أن السجانين المتواجدين بشكل دائم أمام غرفته في المستشفى، يمنعونه من التواجد مع نجله.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن ما تعرض له الفتى مقبل جريمة تُضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا، ومنهم الأطفال المستهدفون عبر جملة من السياسات الممنهجة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال صعّدت من اعتقال الأطفال واستهدافهم في مخيم العروب منذ مطلع العام الجاري.