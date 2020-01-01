رابط مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، عن رابط مشاهدة مباراة أبها والنصر بث مباشر التي تقام اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

رابط مباراة النصر وأبها مباشر تنقل من ملعب (المحالة) استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي.

وشهد التاريخ إقامة ثماني مباريات بين الفريقين، إذ تفوق النصر في خمس منها، وفاز أبها مرة واحدة فقط، فيما تعادلا ثلاثة لقاءات كان آخرها بهدفين لمثلهما بدوري المحترفين موسم 2009.

وفاز فريق النصر في ذهاب دوري الموسم المنصرم بأربعة أهداف دون مقابل، سجل عبد الرزاق حمدالله اثنين منهم، قبل أن يكرر انتصاره إيابا على المحالة بهدفين دون رد لحمدالله وأحمد موسى.

ويعود النصر إلى الدوري بعد خيبات متتالية الأسابيع الماضية، إذ خسر بطولة كأس الملك (خادم الحرمين الشريفين) أمام غريمه الهلال، الأمر الذي عقد الموقف على كل الأصعدة والخيارات.

ولا تختلف ظروف الفريقين عن بعضهما البعض هذا الموسم، إذ يملك النصر ثلاث نقاط فقط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بفارق نقطتين فقط أمام ضمك متذيل جدول ترتيب الدوري المحلي.

أما فريق أبها، فقد جاء في المركز الرابع عشر في جدول الدوري السعودي برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين خلف الوحدة والعين الذين حققا الفوز في المباراتين الأخيرين بالمسابقة المحلية الأولى.