  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال توقع اتفاقية تقديم خدمات هندسية لمشروع الطريق البديل لشارع وادي النار

الخميس 03 ديسمبر 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع وزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، اتفاقية عقد تقديم خدمات هندسية (دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء لمشروع الطريق البديل لشارع وادي النار)، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش.

وقال زيارة بعد توقيع الاتفاق، إن مدة اتفاقية العقد هي 6 أشهر من تاريخه، على أن يتم الانتهاء من العمل به مع الشركة المنفذة "المجموعة العالمية للهندسة والاستشارات"، خلال فترة أقل من المتوقع.

وأضاف ان المشروع حيوي وهام وتسعى الوزارة لإنجازه بأقرب وقت ممكن، بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.

#الأشغال الشاقة #وادي النار

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

صورة .. حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

الأخبار الرئيسية

شيكات الشؤون

وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

وفيات كورونا

الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

بتوجيهات من الرئيس: هيئة التقاعد ستؤجل استيفاء القروض المستحقة عن الأشهر الماضية

20201203102048

خوفا من رد إيراني .. الجيش الإسرائيلي يتأهب و أميركا تُجلي دبلوماسيين من العراق

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم