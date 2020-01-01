الأشغال توقع اتفاقية تقديم خدمات هندسية لمشروع الطريق البديل لشارع وادي النار

رام الله / سما /

وقع وزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، اتفاقية عقد تقديم خدمات هندسية (دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء لمشروع الطريق البديل لشارع وادي النار)، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش.

وقال زيارة بعد توقيع الاتفاق، إن مدة اتفاقية العقد هي 6 أشهر من تاريخه، على أن يتم الانتهاء من العمل به مع الشركة المنفذة "المجموعة العالمية للهندسة والاستشارات"، خلال فترة أقل من المتوقع.

وأضاف ان المشروع حيوي وهام وتسعى الوزارة لإنجازه بأقرب وقت ممكن، بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.