مجدلاني: وزارة التنمية تواصل علمها لتقديم خدماتها لذوي الاعاقة وفقا لقاعدة الحقوق

رام الله / سما /

توجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالتحية للأشخاص ذوي الاعاقة بمناسبة اليوم العالمي الذي يصادف الثالث من كانون أول ديسمبر من كل عام، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تأمين الدفعات المالية للمستفيدين وأن العمل جاري على تأمين دفعة أخرى قبل نهاية العام الحالي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية ما يقارب 115 ألف أسرة، منهم ما يقارب 18 ألف أسرة منهم من ذوي الاعاقة.

قال وزير التنمية د. مجدلاني "أن الوزارة مستمرة بتقديم خدماتها للأشخاص ذوي الاعاقة في ظل جائحة كوفيد 19 ذلك وفقا لخطتي الاستجابة الأولى والثانية والتي أعدتها الوزارة، بالتركيز على تقديم المساعدات الطارئة والعاجلة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم خاصة من الذين تم اعادتهم من المراكز الايوائية لعائلاتهم، اضافة لتوفير المساعدات الصحية والغذائية للمؤسسات التي استمرت بتقديم خدماتها."

وأضاف وزير التنمية لقد عملت الوزارة بالتعاون مع الشركاء على إعادة ذوي الإعاقة للمؤسسات الايوائية بشكل تدريجي وفقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة والذي تم اعداده بالتعاون مع مع وزارة الصحة بما يتلائم مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح د.مجدلاني أن الوزارة والشركاء تعمل على اعداد دراسة خاصة بتكلفة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة على ضوء الحقوق المنصوص عليها في قانون الأشخاص ذوي الاعاقة الذي تم مناقشة مسودته الرابعة بالتعاون مع الشركاء.

كما تعكف الوزارة على بناء سجل وطني للاعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج ادارة الحالة ببناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، كذلك تمكينهم من خلال تقديم قروض صفرية لهم ودمجهم بالمجتمع وجعلهم جزء من عجلة الانتاج.

يضاف الى ذلك خدمة الاعفاء الجمركي التي قدمتها الوزارة لحوالي 600 شخص خلال العام الجاري، وخصصت الوزارة موازنة خاصة لتوفير الاجهزة المساندة بما يقارب مليون شيكل، اضافة لتوفير العديد من الاجهزة من خلال الشركاء بالمؤسسات الدولية والمحلية لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة الاندماج بالمجتمع.