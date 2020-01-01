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الأسير الجريح رائد بدوان يواجه أوضاعا صحية صعبة

الخميس 03 ديسمبر 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

يواجه الأسير الجريح رائد بدوان (56 عاما)، من بلدة بدّو غرب مدينة القدس المحتلة، أوضاعا صحية صعبة، حيث يقبع في سجن "عوفر".

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن الأسير بدوان أُصيب عام 2015، بنحو 10 رصاصات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تم إزالة عدد منها، فيما بقيت ست رصاصات في جسده لغاية اليوم، ما يتسبب له بآلام حادة وصعبة في الرأس والصدر واليد والظهر، عدا عن معاناته من مرض السكري والضغط.

ولفت النادي إلى أن الأسير بدوان مكث في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي بعد إصابته واعتقاله، وعقدت له أكثر من 50 جلسة في محكمة "عوفر" العسكرية، إلى أن أصدرت بحقه حكما بالسّجن لمدة 18 عاما، وغرامة بقيمة نصف مليون شيقل، مضيفا أنه أب لتسعة أبناء.

#سجن عوفر

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