أبو جزر بديلاً لصندوقة في الأولمبي

رام الله / سما /

كشفت مصادر من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي, خلفا لأيمن صندوقة مدرب مركز بلاطة حاليا.

وعيّن اتحاد القدم إيهاب أبو جزر مديرا فنيا للأولمبي الفلسطيني, تمهيدا لقيادة المنتخب في المحافل الرسمية القادمة, أبرزها تصفيات كأس آسيا "تحت 23 عاما".

ويعمل أبو جزر حاليا مدربا لشباب الأمعري, وقاد الفريق لوصافة دوري المحترفين الموسم الماضي, وسيشارك في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الآسيوي في الموسم الجديد.

يشار إلى أن صندوقة تولى تدريب الأولمبي في 2017, قبل أن يفضّل جبريل الرجوب رئيس اتحاد القدم تنحيته عن منصبه, في إطار سلسلة التغييرات الفنية التي يجريها مؤخرا.