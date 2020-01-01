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بالرابط .. الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر مرة واحدة أسبوعيا وبشكل دوري

الخميس 03 ديسمبر 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالرابط .. الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر مرة واحدة أسبوعيا وبشكل دوري



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بناء على الاتفاق القائم بينها وبين نظيرتها الأردنية، عن فتح المنصة الإلكترونية للتسجيل أمام المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر مرة واحدة أسبوعيا وبشكل دوري.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المنصة ستفتح في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت من كل اسبوع.

ودعت الراغبين بالسفر إلى كل من: اسطنبول، دبي، نيويورك، شيكاغو، الرياض، الكويت، قطر، القاهرة، فرانكفورت، إلى التسجيل على المنصة المفتوحة في الموعد انف الذكر، علما أن الهدف من التسجيل حصر الاعداد فقط.

وأكدت الخارجية أنها لن تستقبل أية طلبات فردية أو طارئة للسفر بعد إغلاق المنصة، وأنها ستتابع مع جميع المواطنين المسجلين تفاصيل وترتيبات السفر، سواء من حيث ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة، او مواعيد الرحلات والحجز ومواعيد فحص الكورونا والتواجد في الاستراحة.

وأشارت إلى أن جميع المواطنين الذين سجلوا سابقا وحصلوا على الموافقات اللازمة غير مطالبين بالتسجيل مرة أخرى، ولهذا الغرض بإمكانهم التأكد من تسجيلهم وحصولهم على الموافقات من خلال زيارة زاوية الاستعلام عن التسجيل للسفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة  .www.mofa.pna.ps

#وزارة الخارجية #السفر

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