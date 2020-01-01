رئيس الوزراء التركي الأسبق يتهم أردوغان بـ"خيانة تركيا لصالح قطر"

وكالات

اتهم رئيس حزب "المستقبل" التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ"خيانة الأمانة"، مطالبا إياه "بالعودة إلى رشده".

وقال رئيس الوزراء الأسبق في مقطع فيديو نشره على "تويتر" إن "أردوغان خان الأمانة، على خلفية بيع 10% من بورصة اسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي" مطالبا إياه "بالعودة إلى رشده".

وفي إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد التركي، تابع داود أوغلو تصريحاته "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

وقال إنه "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل و لا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون".

وذكر داود أوغلو بكلمات أردوغان التي قال فيها" يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص فإنك ستحاسبه عليها أليس كذلك؟، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان".

ومن جهة أخرى رفض برلمان تركيا بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض، التحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة اسطنبول إلى قطر.

وأعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الاثنين الماضي وبعد مضي 5 أيام على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10 بالمئة من أسهم بورصة اسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 بالمئة من أسهم بورصة اسطنبول.

المصدر: "زمان التركية"