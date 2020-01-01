هيئة الأسرى بغزة تدعو لادخال احتياجات اسرى غزة الشتوية في ظل منع الزيارات

غزة / سما /

اكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس في أعقاب لقاءها بعدد من أهالى الأسرى المراجعين في مقر الهيئة بغزة على أهمية حل إشكالية الزيارات وتعويضها بلقاء عبر الفيديو كونفرنس بوساطة الصليب الأحمر على غرار سياسة الاحتلال مع الأسرى في موضوع المحاكم، وإدخال الملابس الشتوية والأغطية والأحذية مع دخول فصل الشتاء.

وحذرت لجنة ادارة الهيئة بغزة من استمرار منع ادخال احتياجات الأسرى، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات الخاصة في فصل الشتاؤ.

ودعت اللجنة منظمة للصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تقيهم برد الشتاء في السجون والمعتقلات، وتحميهم من الامراض المترتبة على ذلك.

واكدت اللجنة على أن الزيارات حق أساسى وانسانى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادىء حقوق الانسان.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الاخ حسن قنيطة، أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .