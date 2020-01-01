  1. الرئيسية
  2. الصحة

خبيرة تحذر من مخاطر ارتداء الكمامات السوداء

الخميس 03 ديسمبر 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبيرة تحذر من مخاطر ارتداء الكمامات السوداء



وكالات

حذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا، من ارتداء الأقنعة السوداء، مشيرة إلى كونها تسبب التهابات الجلد.

وقالت موروزوفا: "يمكن أن تسبب الأقنعة الواقية الملونة المصنوعة من مواد صناعية، حساسية في الجلد".

وتابعت قائلة: "أرى الكثير من الناس في الشوارع يرتدون أقنعة سوداء. تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد. حتى المرضى أنفسهم يشكون من أن هذه الأقنعة لها رائحة كيميائية كريهة. كل هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، لأن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة. وإذا كان القناع مصنوعًا أيضًا من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء هذا القناع. أنصح باختبار الأقنعة القطنية".

ولفتت موروزوفا إلى ضرورة تغيير الأقنعة بانتظام أو غسلها جيدًا، مشيرة إلى أهمية اختيار الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها وتغييرها بانتظام.

وأضافت الخبيرة: "أصبح لدى الأطفال الآن الكثير من الأقنعة الملونة. هنا، أولاً وقبل كل شيء، يجب اختبار الشركة المصنعة باهتمام كبير. إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفترة طويلة دون تغيير أو غسل، فهذا يؤدي إلى تفاقم حب الشباب في سن المراهقة".

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

صورة .. حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

الأخبار الرئيسية

20201203102048

خوفا من رد إيراني .. الجيش الإسرائيلي يتأهب و أميركا تُجلي دبلوماسيين من العراق

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 حالات تعافٍ

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية