محافظ جنين: المستشفى الحكومي أصبح عاجزا عن إستقبال مرضى "كورونا"

جنين / سما /

قال محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الخميس، ان مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، أصبح عاجزا عن إستقبال مصابي فيروس "كورونا".

وأضاف الرجوب ، ان عدد الإصابات بالفيروس تضاعف ثلاث مرات، مشيرا إلى ان الحصيلة ارتفعت إلى 1200 إصابة.

من جهته، قال مدير المستشفى وسام بكر، إنه نظرا للحالة الوبائية الطارئة في المحافظة والازدياد الكبير في عدد الحالات، قرر المستشفى منع الزيارة ومرافقة المرضى منعا باتا في أقسام العزل "قسم مرضى الكورونا"، كذلك منع الزيارة لجميع أقسام المستشفى.

وأضاف أنه تم اغلاق جميع أبواب المستشفى وسيكون الدخول والخروج فقط من البوابة الرئيسية مقابل مكتب الاستعلامات، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه للمستشفى الا للحالات الطارئة جدا.

وكما أعلن تعليق العمليات الجراحية المبرمجة مع بداية الاسبوع المقبل.