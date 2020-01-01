  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الاعلام الاسرائيلي يكشف تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين

الخميس 03 ديسمبر 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الاسرائيلي يكشف تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن الدولة العبرية تخطط لفتح سفارة رسمية لها في العاصمة البحرينية المنامة قبل نهاية ديسمبر الحالي، لتنتهي بذلك سنوات من "العلاقات السرية" بين البلدين. 

وحسب الموقع، فإن دبلوماسيين إسرائيليين اثنين متواجدان حاليا في البحرين، وسيتوليان إدارة السفارة حتى وصول السفير الجديد. وذكر التقرير أن مسؤولا من الخارجية الإسرائيلية وصل هذا الأسبوع إلى المنامة للعمل على فتح السفارة الجديدة والبحث عن مقر مناسب لها، مضيفا أن السفارة الجديدة التي ستعمل تحت علم إسرائيل وبشعار رسمي، ستستبدل الممثلية الدبلوماسية السرية التي عملت في المنامة مدة 11 عاما تحت غطاء شركة دولية للاستشارات. 


وحتى يتسنى فتح السفارة بأقرب وقت، فإنها ستفتتح في مبنى مؤقت إلى أن يتم العثور على مبنى ثابت.

وذكر التقرير أن الدبلوماسيين الإسرائيليين اللذين سيقومان بتشغيل السفارة، وصلا المنامة الأسبوع الماضي، واستقبلا بصورة رسمية في المطار من قبل ممثلين عن وزارة الخارجية البحرينية ودخلا بجوازهما الإسرائيليين. 

مع ذلك، فإن الديبلوماسيين الإسرائيليين يحافظان على عدم الكشف عن أنفسهما، وهما تحت حراسة مشددة، وذلك بعد اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة. 

وكانت إسرائيل والبحرين قد اتفقتا الشهر الماضي رسميا على تبادل فتح السفارات في البلدين.

#واللا العبري #اسرائيل #البحرين #التطبيع مع اسرائيل #تطبيع العلاقات

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

صورة .. حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

الأخبار الرئيسية

بتوجيهات من الرئيس: هيئة التقاعد ستؤجل استيفاء القروض المستحقة عن الأشهر الماضية

20201203102048

خوفا من رد إيراني .. الجيش الإسرائيلي يتأهب و أميركا تُجلي دبلوماسيين من العراق

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 حالات تعافٍ

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم