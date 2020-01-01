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إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر يخضعان للتحقيق

الخميس 03 ديسمبر 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر يخضعان للتحقيق



واشنطن/سما/

كشف محامون أن مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، حقق مع ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بتهم إساءة استخدام أموال المانحين.


والوثيقة التي أوردتها شبكة CNN لأول مرة يوم أمس الأربعاء، تشير إلى أن الابنة الكبرى للرئيس ترامب وزوجها، تم التحقيق معهما يوم الثلاثاء من قبل محامين من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، بزعم أن لجنة تنصيب ترامب عام 2017 أساءت استخدام أموال المانحين.

ورفع المكتب دعوى قضائية يزعم فيها إهدار أموال المنظمة غير الربحية، متهما اللجنة بدفع أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب في واشنطن خلال أسبوع تنصيب ترامب رئيسا في العام 2017.

وكجزء من الدعوى، تم طلب سجلات إيفانكا والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وتوماس باراك جونيور، وهو صديق مقرب للرئيس الذي ترأس لجنة التنصيب.

#ايفانكا ترامب #دونالد ترامب #واشنطن #ميلانيا ترامب

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