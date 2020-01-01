الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مواطنين من انحاء متفرقة من الضفة.

ففي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من قرية تياسير، وهم: إياد مثقال أبو محسن، وزاهي أحمد أبو علي، وسلامة عبد الرازق دبك، وغانم محمد أبو محسن.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: عدي عصام ابو نصار (22 عاما)، وليث كريم الأطرش (18 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد ناصر ابو شيخة (21 عاما)، من مدينة بيت جالا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، شقيقين من منطقة المشروع في بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة، وهما: سامر وإبراهيم محمد ابراهيم الكالوني.