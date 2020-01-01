الصحة الإسرائيلية: 1523 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ11751

القدس المحتلة/سما/

سجلت 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، فيما واصلت الإصابات النشطة بالارتفاع، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ووفقا للبيانات، فقد بلغ إجمالي الإصابات النشطة 11751، بينما تواصلت وزارة الصحة تكثيف فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث أجري، أمس الأربعاء، 70386 فحصا، أظهرت النتائج أن 2.2% من الفحوصات موجبة.

ويرقد المئات في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد منهم 267 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة و90 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي 2883، بينما إجمالي الإصابات 339939، وصفت غالبيتها بالطفيفة وحظيت بالرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وعلى الرغم من الارتفاع بالإصابات النشطة، يعتزم المسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، المطالبة بتخفيف التسهيلات على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووقف العمل بالمخطط التجريبي الذي يسمح بفتح المراكز التجارية، فيما لا يرى المسؤولون في جهاز الصحة، ضرورة لفرض إغلاق ليلي خلال عيد "الأنوار" (حانوكا) اليهودي.

وعقدت في الأيام الأخيرة مشاورات ومناقشات داخلية في وزارة الصحة عقدت في الأيام الماضية، حول مسألة القيود الجديدة التي ستعرض على كابينيت كورونا. وذكرت القناة أن كبار مسؤولي الوزارة قرروا عدم المطالبة بفرض إغلاق خلال "عيد الأنوار" اليهودي في الفترة بين الـ10 والـ19 في كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وقالوا إن "الأرقام لا تبرر فرض هذا التقييد الشديد" مشككين في فعالية مثل هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن يوصي ممثلو وزارة الصحة خلال الاجتماع الذي يعقده المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، بإلزام العائدين من الدول الحمراء (من بينها تركيا)، بإجراء فحص فوري لكورونا، فيما سيتم فرض الحجر الإلزامي على الرافضين، في فنادق تديرها الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي