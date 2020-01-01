رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس المتلفزة وتأكيده على ان دولة فلسطين اتفقت مع الدول على توفير لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة، وتوجيهه للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر المنحنى العالي للإصابات بـ"كورونا".

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: اتفقنا مع الدول لتوفير لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة

- السلطة تتسلم كافة المستحقات الخاصة بالمقاصة.. وصرف راتب ونصف المستحقات اليوم

- 16 وفاة و2188 إصابة بـ"كورونا"

- الرئيس الصيني: القضية الفلسطينية تتطلب حلا جذريا يستند لحل الدولتين

- السعودية: موقفنا لا يزال ثابتا من القضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربية

- فتوح: تصريحات الحية محاولة لخداع الرأي العام و"حماس" من تعطل إنجاز المصالحة

- الحكومة الائتلافية في اسرائيل على شفا الانهيار

- في يوم التضامن مع شعبنا: تأكيد أممي علي دعم حل الدولتين وضرورة وقف الاستيطان

* "الأيام":

- الرئيس: وجهت الحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر المنحنى العالي للإصابات بـ"كورونا"

- بيت لحم: وفاة عاملين وإصابة 22 دهستهم حافلة فقد قائدها السيطرة عليها

- حملة دهم وتفتيش واعتقالات تطال 19 مواطنا والمستوطنون يعتدون مجددا على آثار سبسطية

- اسرائيل تحول أموال "المقاصة" المتراكمة كاملة وصرف راتب كامل ونصف المتأخرات اليوم

- الأردن: 52 وفاة و3591 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- مجلس أوقاف القدس يستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال على المقدسات بالمدينة

- الكنيست يقرر حل نفسه في تصويت أولي وغانتس لنتنياهو: انتهت مسيرة الكذب والخداع

- البحرين: "ملتزمون تماما" بإنجاح التطبيع ونريد تعويض الوقت الضائع بسرعة كبيرة

- حيفا: اسرائيل تتسلم أكثر سفنها الحربية تطورا من ألمانيا

- بايدن يريد بدء مفاوضات جديدة حول "النووي الإيراني" بعد العودة إلى الاتفاق

* "القدس":

- الرئيس في كلمة موجهة لشعبنا: اتفقنا مع الدول لتوفير لقاح كورونا وأطالبكم بحماية أنفسكم

- المقاومة الشعبية تنجح بإجبار الجيش على ازالة بؤرة استيطانية في بيت دجن والاحتلال يعتقل 32 مواطنا

- 16 وفاة و2188 إصابة جديدة بالوباء و 1051 حالة تعاف

- صرف راتب كامل للموظفين و% من المتأخرات اليوم

- "هآرتس" تكشف انتهاكات الجيش بحق القاصرين

- الكنيست تقر حل نفسها بالقراءة التمهيدية

- مسؤول أميركي: إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم زادة

- الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين

- مصرع عاملين وإصابة 10 آخرين بحادث دهس قرب معبر بيت لحم الشمالي

- الأردن: 52 وفاة و3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا