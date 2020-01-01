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مرفق الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة

الخميس 03 ديسمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة



غزة / سما /

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح الخميس، صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر الجاري.

من جهتها، ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن من سيستفيد من هذه الدفعة كل من استلم أقل من 15 مرة ومن استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد أسماء جديدة في هذه الدفعة، كما تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج فلسطين.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلن "أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ الخميس عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100$ لكل عائلة".

للاطلاع على رابط المنحة القطرية اضغط هنا

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