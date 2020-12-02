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ترامب: بايدن لا يمكن أن يكون رئيساً للولايات المتحدة ..فيديو

الخميس 03 ديسمبر 2020 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: بايدن لا يمكن أن يكون رئيساً للولايات المتحدة ..فيديو



واشنطن/سما/

كرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة في خطاب نشره على “فيسبوك” و”تويتر”.

وزعم ترامب أن “الكثير من الاشياء السيئة حدثت اثناء الانتخابات”.

وصرح ترامب، الذي يحاول تعطيل العملية الديمقراطية بعد خسارته في الانتخابات، بأن جو بايدن لا يمكن أن يكون رئيساً للولايات المتحدة إذا كان محقاً بشان الاحتيال في الانتخابات.

وقال: نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الأصوات، نحن نتحدث عن أرقام لم يرها أي أحد من قبل”.

واستهدف ترامب مرة أخرى الزيادة في الاقتراع الغيابي والتصويت المبكر بسبب المخاوف الصحية، وقال :” اعتدنا على يوم واحد للانتخابات، الآن لدينا عدة أيام من الانتخابات  وأساببع وشهور، لقد حدث الكثير من الاشياء السيئة خلال هذه الفترة الزمنية السخيفة”.

وتعهد ترامب بأنه “مصمم على حماية النظام الانتخابي”، الذي زعم بأنه تعرض لهجوم وحصار.

وكما هو الحال بالنسبة إلى تغريدات ترامب بشأن مزاعم التزوير، فقد أخلت مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وفيسبوك، مسؤوليتها من أكاذيب ترامب، وكتبت ملاحظة مرفقة مع التغريدة بأن جو بايدن هو الفائز المتوقع في الانتخابات وأن هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات هو موضع نزاع.

#دونالد ترامب #الولايات المتحدة الأمريكية #جو بايدن #فيسبوك #تويتر #الانتخابات الأمريكية

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