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هاكر يطلبون مليون دولار للحفاظ على بيانات شركة تأمين إسرائيلية

الخميس 03 ديسمبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاكر يطلبون مليون دولار للحفاظ على بيانات شركة تأمين إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

طلب قراصنة سرقوا بيانات شخصية لعملاء شركة التأمين الإسرائيلية "Shirbit" حوالي مليون دولار من أجل الحفاظ على خصوصية المعلومات وعدم نشرها أو بيعها.

وقالت مجموعة Black Shadow، ليلة الأربعاء، إنه إذا تم تحويل المبلغ المطلوب البالغ 50 بيتكوين (950 ألف دولار) إلى حسابها في غضون 24 ساعة، فلن تنشر المعلومات أو تبيعها.

كما حذرت من أن المبلغ سيتضاعف إلى 100 بيتكوين بعد 24 ساعة وإلى 200 بيتكوين بعد 24 أخرى. أما بعد مرور 72 ساعة فسيتم بيع المعلومات إلى جهة ثالثة.

ولإثبات أن لديهم البيانات، نشر الهاكر تراخيص القيادة وبيانات شخصية أخرى يزعم أنها تعود إلى عملاء شركة "Shirbit".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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