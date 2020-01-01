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صحيفة: واشنطن تريد من السعودية فتح مجالها الجوي للطيران القطري

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: واشنطن تريد من السعودية فتح مجالها الجوي للطيران القطري



وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد من السعودية أن تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في خطوة قد تحرم إيران من عشرات الملايين من الدولارات.


وأوضحت الصحيفة أن إيران تستفيد حاليا من رسوم تصل إلى 100 مليون دولار سنويا لقاء فتح مجالها الجوي للطائرات القطرية.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض أثاروا خلال اجتماعهم يوم الأربعاء مع القادة القطريين مسألة تغيير مسار الرحلات الجوية التجارية القطرية من المجال الجوي الإيراني إلى السعودي.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت دولة الإمارات ستفتح مجالها الجوي بالمثل أمام قطر. وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن وفد كوشنر لم يتوقف في أبوظبي، ما أثار شكوكا من أن سلطات البلاد ليست مستعدة للمصالحة مع قطر.

وأشارت المصادر إلى حراك نشط ومباحثات تجري في هذه الأثناء قد تفضي إلى نتائج مهمة.

#نيويورك تايمز #السعودية #قطر #الأزمة الخليجية #ايران #الامارات

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