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هآرتس:الجيشان الإسرائيلي والأمريكي يكثفان التنسيق استعدادا لرد إيراني محتمل على مقتل العالم النووي

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس:الجيشان الإسرائيلي والأمريكي يكثفان التنسيق استعدادا لرد إيراني محتمل على مقتل العالم النووي



القدس المحتلة/سما

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن ضباطا كبارا في الجيشين الإسرائيلي والأمريكي اجتمعوا مؤخرا لتعزيز الروابط بين الجيشين والاستعداد لانتقام إيراني محتمل إثر اغتيال كبير علماء طهران النوويين.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الإجراءات الدفاعية تم اتخاذها كجزء من التنسيق تحسبا لرد إيراني محتمل، حيث تشمل هذه الإجراءات الكشف المشترك عن إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية أو أمريكية بالمنطقة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الدفاع في إسرائيل يعتقدون أن هناك احتمالا كبيرا بأن يأتي الانتقام الإيراني هذا الشهر، للحفاظ على مسافة آمنة من تاريخ تنصيب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تستبعد أن يتورط "حزب الله" في تصعيد عسكري إقليمي حاليا، وسيبذل قصارى جهده لتأجيل الجهود الإيرانية لإشراكه في الهجمات الانتقامية المحتملة.

وأكدت الصحيفة أنه لا يزال أمام إيران عدد من الخيارات للانتقام في العراق وسوريا، وربما حتى من خلال الحوثيين في اليمن، الذين يمكنهم تهديد التجارة البحرية الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.

واغتيل محسن فخري زاده، الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، يوم 27 نوفمبر في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت السلطات الإيرانية إسرائيل المسؤولية عن العملية.

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