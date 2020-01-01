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أوباما: سآخذ لقاح كورونا إذا أعلن فاوتشي أنه آمن

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما: سآخذ لقاح كورونا إذا أعلن فاوتشي أنه آمن



وكالات

أبدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما استعداده لتلقي لقاح كورونا، في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.

أوباما: سآخذ لقاح كورونا إذا أعلن فاوتشي أنه آمنالبيت الأبيض يحذر من زيادة إصابات كورونا بعد عيد الشكر
وقال أوباما: "أنا أثق تماما بأشخاص مثل فاوتشي، الذين أعرفهم، وعملت معهم. لذلك إذا أخبرني فاوتشي أن هذا اللقاح آمن ويمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، فمن المؤكد أنني سآخذ اللقاح".

ولفت أوباما الى أنه قد يصور عملية حصوله على اللقاح وعرضها عبر وسائل الإعلام "فقط حتى يعرف الناس أنني أثق في العلم، وما لا أثق به هو الإصابة بكوفيد-19".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لا سيما في المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي، والأمريكيون من أصل إسباني، والأمريكيون الأصليون... لدينا أعلى معدل وفيات جراء الإصابة بكورونا. نحن الأكثر تعرضا والأكثر ضعفا".

#باراك أوباما #أنتوني فاوتشي #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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