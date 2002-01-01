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التعاون الخليجي: المبادرة العربية لحل الدولتين لا تزال مطروحة

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الخليجي: المبادرة العربية لحل الدولتين لا تزال مطروحة



وكالات

أكد مجلس دول التعاون الخليجي (CCG)، أن المبادرة العربية لحل الدولتين التي أطلقت عام 2002 "لا تزال مطروحة على الطاولة".

وأشار الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط ​​حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلى أنه "لن يكون هناك سلام وازدهار في المنطقة إذا لم نحل هذه المشكلة".

وذكر الحجرف أن حل الدولتين عادل للجانبين، وشدد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي وإنشاء آلية لحوار بناء بين الأطراف، للمساعدة في فك العقد.

وأوضح أن استقرار الشرق الأوسط يصب في مصلحة المجتمع الدولي وليس المنطقة فقط.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أوضح الأمين العام أن هذا قرار سيادي، وأن هذه الدول لها كل الحق في التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات، في ظل الاحترام الكامل.

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