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طقس فلسطين: أجواء خريفية وباردة

الخميس 03 ديسمبر 2020 05:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء خريفية وباردة



رام الله/سما/

يبقى الجو اليوم في فلسطين خريفياً بإمتياز دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى اعلى من المعدلات السنوية بثلاثة الى أربعة درجات . والحال نفسه ينطبق على الأيام المقبلة ما عدا السبت الذي قد يشهد بعض الزخات المطرية في بعض المناطق.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الخميس والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم غد الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة وفرصة محدودة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

ويوم  بعد غد السبتيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة وفرصة محدودة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

وفي يوم الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً ومستقرة بشكل عام، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية نهاراً وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

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