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سبب وفاة فاليري جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي الأسبق .. السيرة الذاتية

الخميس 03 ديسمبر 2020 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة فاليري جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي الأسبق .. السيرة الذاتية



باريس / سما

أعلنت مصادر إعلامية فرنسية، يوم الخميس 3 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

وأكدت المصادر الإعلامية وفاة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان الليلة عن عمر ناهز الأربع وتسعين سنة، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وحسب المصادر، كان الرئيس الفرنسي الأسبق، قد نقل منتصف الشهر الماضي إلى مستشفى بمدينة تور غرب البلاد؛ لتلقي العلاج المكثف.

وأشارت إلى أن الرئيس فاليري مكث في العناية المكثفة بمستشفى تور لفترة قصيرة؛ بسبب معاناته من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي.

فاليري جيسكار ديستان السيرة الذاتية:

الجدير بالذكر أن فاليري جيسكار ديستان تولى رئاسة فرنسا اعتبارا من سنة 1974 ميلادي حتى 1981، علما أنه من مواليد ألمانيا وشارك في الحرب العالمية الثانية.

وشغل العديد من المناصب، منها رئاسة الاتحاد من أجل الديمقراطية الفنرسية (1988-1996ـ وعضوية مجلس البلدية لدورتين ورئيس المجلس الإقليمي (أوفيرني).

كما كان عضوا في المجلس الدستوري الفرنسي منذ 2004، وعضوا بالبرلمان الأوروبي والحكومة الفرنسية، وأصبح رئيسا لجمهورية فرنسا عام 1974.

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