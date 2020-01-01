مصر: فتح معبر رفح 3 أيام أسبوعيًا في الاتجاهين من منتصف ديسمير

غزة/سما/

قررت الحكومة المصرية السماح بإستمرار فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك بدءًا من منتصف ديسمبر، وفقا لمصدر بالمعبر. بحسب "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك، طبقا لتنسيق جرى بين السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية المتمثلة في سفارة فلسطين بالقاهرة، بمقتضاه، يعاد فتح المعبر البري بشكل متواصل أسبوعيًا لعبور جميع المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.

وأوضح أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري اعتبارًا من الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وأنه تم إخطار الجانب الفلسطيني للاستعداد.

ودأبت مصر على فتح المعبر استثنائيًا من فترة إلى أخرى، لتمكين سفر أعداد من الفلسطينيين، لا سيما الحالات الإنسانية.

يذكر أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، إلى العالم الخارجي.