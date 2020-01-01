  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر: فتح معبر رفح 3 أيام أسبوعيًا في الاتجاهين من منتصف ديسمير

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: فتح معبر رفح 3 أيام أسبوعيًا في الاتجاهين من منتصف ديسمير



غزة/سما/

قررت الحكومة المصرية السماح بإستمرار فتح معبر رفح  لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك بدءًا من منتصف ديسمبر، وفقا لمصدر بالمعبر. بحسب "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك، طبقا لتنسيق جرى بين السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية المتمثلة في سفارة فلسطين بالقاهرة، بمقتضاه، يعاد فتح المعبر البري بشكل متواصل أسبوعيًا لعبور جميع المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.

وأوضح أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري اعتبارًا من الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وأنه تم إخطار الجانب الفلسطيني للاستعداد.

ودأبت مصر على فتح المعبر استثنائيًا من فترة إلى أخرى، لتمكين سفر أعداد من الفلسطينيين، لا سيما الحالات الإنسانية.

يذكر أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، إلى العالم الخارجي.

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 24 الرابعة والعشرون (شاهد)

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

بالفيديو .. نائب لبناني يوجه اهانات للشعب الفلسطيني وتحديدا أهالي غزة

شاهد: مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 39 التاسعة والثلاثون

وفاة شمس بدران "أسطورة التعذيب" في عهد عبد الناصر.. تعرف على "تاريخه الاسود"

فيديو: وفاة عاملين وإصابة 6 آخرين جراء دهس حافلة لعشرات العمال جنوب بيت لحم

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية

"الشجاعةَ صبرُ ساعة".. الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة

860x484 (81)

في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!

الرئيس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من غد الخميس

988

اشتيه: تسلم أموال المقاصة سيمكننا من استكمال خططنا التنموية.. وبشارة يكشف نسبة عجر المالي