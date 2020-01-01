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وصول أول سفينة حربية من طراز "ساعر 6" إلى إسرائيل

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول أول سفينة حربية من طراز "ساعر 6" إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

وصلت مساء اليوم الأربعاء، أول سفينة حربية من طراز "ساعر6"، إلى ميناء حيفا شمال فلسطين المحتلة، لتكون الأولى من بين 4 سفن مماثلة عملت إسرائيل على شرائها من ألمانيا.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن السفينة سيتم خلال الأشهر المقبلة، تسليحها بأنظمة دفاعية محلية، لتصبح جاهزة للاستخدام.

وتصف جهات عسكرية إسرائيلية، السفينة التي تحمل اسم "ماچن"، بأنها من أعلى طراز السفن الحربية التي ستعزز قدرة إسرائيل على تشكيل حماية مركزية لمواردها الاقتصادية في سواحل المتوسط.

وحضر حفل استقبالها، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وكبار الضباط، بينما تغيب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، ووزير جيشه بيني غانتس.

ووصلت السفينة على متنها طاقم إسرائيلي استلم السفينة سواحل ألمانيا في الحادي عشر من الشهر الماضي، حتى وصل فيها إلى حيفا هذا المساء.

وجرت تظاهرة لدى وصول السفينة للميناء، من قبل معارضة لنتنياهو، مطالبين بفتح تحقيق في قضية الفساد المتعلق بشراء الغواصات.

وقال كوخافي خلال حفل استقبال السفينة، "إن هذا حدث مهم للذراع البحري للجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنها من أكثر السفن الحربية تقدمًا في العالم، وستعطي الجيش قفزة على ضمان قوته البحرية في مختلف الساحات.

وأشاد كوخافي بعمل القوات البحرية الإسرائيلية ومنها في خلال العام الجاري والسابق في وقف سلسلة من الهجمات وكشف أنفاق، وإحباط هجمات "إرهابية" ومحالاوت تهريب عبر البحر.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سفينة حربية

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