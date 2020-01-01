ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في محافظة قلقيلية منذ بدء الجائحة إلى 30

قلقيلية /سما/

ارتفعت أعداد الوفيات في محافظة قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى 30 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة اليوم الأربعاء، بالفيروس لشاب في الثلاثين من عمره.

وأفاد بيان صحفي صادر عن محافظة قلقيلية، بوفاة لشاب ساهر طالب محمود صوان (34 عامًا) من قرية إماتين شرق قلقيلية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في المشفى الحكومي درويش نزال، حيث إنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وتابع البيان، "بهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية قد ارتفع إلى 30 وفاة منذ جائحة كورونا".