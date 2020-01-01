  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في محافظة قلقيلية منذ بدء الجائحة إلى 30

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في محافظة قلقيلية منذ بدء الجائحة إلى 30



قلقيلية /سما/

 ارتفعت أعداد الوفيات في محافظة قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى 30 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة اليوم الأربعاء، بالفيروس لشاب في الثلاثين من عمره.

وأفاد بيان صحفي صادر عن محافظة قلقيلية، بوفاة لشاب ساهر طالب محمود صوان (34 عامًا) من قرية إماتين شرق قلقيلية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في المشفى الحكومي درويش نزال، حيث إنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وتابع البيان، "بهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية قد ارتفع إلى 30 وفاة منذ جائحة كورونا".

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 24 الرابعة والعشرون (شاهد)

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

بالفيديو .. نائب لبناني يوجه اهانات للشعب الفلسطيني وتحديدا أهالي غزة

شاهد: مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 39 التاسعة والثلاثون

وفاة شمس بدران "أسطورة التعذيب" في عهد عبد الناصر.. تعرف على "تاريخه الاسود"

فيديو: وفاة عاملين وإصابة 6 آخرين جراء دهس حافلة لعشرات العمال جنوب بيت لحم

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية

"الشجاعةَ صبرُ ساعة".. الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة

860x484 (81)

في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!

الرئيس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من غد الخميس

988

اشتيه: تسلم أموال المقاصة سيمكننا من استكمال خططنا التنموية.. وبشارة يكشف نسبة عجر المالي