محافظ بيت لحم يقرر اغلاق مؤسسات ومدارس ومساجد بسبب كورونا

بيت لحم /سما/

قرر محافظ بيت لحم يوم الاربعاء اغلاق عدة مؤسسات ومدارس ومساجد بالمحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأصدر المحافظ قراراً ادارياً مؤقتاً بإغلاق مسجد الهدى في بيت تعمر لمدة خمس ايام بسبب ظهور اصابات فيه،ولاجراء التعقيم منعاً لانتشار الفيروس.

كما وقرر اغلاق مركز الشباب والرياضة ومركز بوتين ليوم غدٍ الخميس بعد ظهور اصابة وسيتم إجراء التعقيم.

كما وقرر تعليق الدوام في مدرسة روابي القدس والعببيدية الثانوية والعهدة العمرية في بلدة العبيدية حتى نهاية الأسبوع بسبب ظهور بعض الإصابات فيها بين الطلاب والمعلمين.

وقرر تعليق الدوام في مدرسة بنات مراح رباح الثانوية ونحالين الثانوية ومحمد سالم في زعترة ومدرسة دار صلاح الثانوية وجورة الشمعة وبيت ساحور الثانوية ومدرسة ذكور وبنات بيت لحم الثانوية حتى مساء الأحد القادم بسبب ظهور بعض الإصابات فيها بين الطلاب والمعلمين.