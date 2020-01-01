  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ بيت لحم يقرر اغلاق مؤسسات ومدارس ومساجد بسبب كورونا

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يقرر اغلاق مؤسسات ومدارس ومساجد بسبب كورونا



بيت لحم /سما/

 قرر محافظ بيت لحم يوم الاربعاء اغلاق عدة مؤسسات ومدارس ومساجد بالمحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأصدر المحافظ قراراً ادارياً مؤقتاً بإغلاق مسجد الهدى في بيت تعمر لمدة خمس ايام بسبب ظهور اصابات فيه،ولاجراء التعقيم منعاً لانتشار الفيروس.

كما وقرر اغلاق مركز الشباب والرياضة ومركز بوتين ليوم غدٍ الخميس بعد ظهور اصابة وسيتم إجراء التعقيم.

كما وقرر تعليق الدوام في مدرسة روابي القدس والعببيدية الثانوية والعهدة العمرية في بلدة العبيدية حتى نهاية الأسبوع بسبب ظهور بعض الإصابات فيها بين الطلاب والمعلمين.

وقرر تعليق الدوام في مدرسة بنات مراح رباح الثانوية ونحالين الثانوية ومحمد سالم في زعترة ومدرسة دار صلاح الثانوية وجورة الشمعة وبيت ساحور الثانوية ومدرسة ذكور وبنات بيت لحم الثانوية حتى مساء الأحد القادم بسبب ظهور بعض الإصابات فيها بين الطلاب والمعلمين.

#محافظ بيت لحم #اغلاق #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 24 الرابعة والعشرون (شاهد)

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

بالفيديو .. نائب لبناني يوجه اهانات للشعب الفلسطيني وتحديدا أهالي غزة

شاهد: مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 39 التاسعة والثلاثون

وفاة شمس بدران "أسطورة التعذيب" في عهد عبد الناصر.. تعرف على "تاريخه الاسود"

فيديو: وفاة عاملين وإصابة 6 آخرين جراء دهس حافلة لعشرات العمال جنوب بيت لحم

الأخبار الرئيسية

"الشجاعةَ صبرُ ساعة".. الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة

860x484 (81)

في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!

الرئيس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من غد الخميس

988

اشتيه: تسلم أموال المقاصة سيمكننا من استكمال خططنا التنموية.. وبشارة يكشف نسبة عجر المالي

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي