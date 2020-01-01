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"الخارجية": حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة، و42 إصابة جديدة، بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، اليوم الأربعاء، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 320 حالة وفاة، والإصابات إلى 7636.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم للمواطن سامي حباس،  ليرتفع عدد حالات الوفاة الى  94 حالة، فيما سجلت 41  إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم في كل من دالاس، واوهايو، وكاليفورنيا، ونيوجرسي وميتشغين، ليرتفع عدد الإصابات الى  4723 إصابة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 5، فيما سجلت  8 حالات وفاة سابقا.

في حين أشار فريق العمل المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال صباح هذا اليوم الى الولايات المتحدة الاميركية للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم، وكان السفير د احمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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