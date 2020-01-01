الرئيس ينعى المناضل الوطني باسل عقل

رام الله /سما/

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضل الوطني عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني باسل عقل، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء في بيروت.

وأشاد الرئيس بمناقب المناضل الكبير الذي ضحى وعمل طوال حياته في سبيل الدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، فقد تولى رئاسة الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في مصر، وعمل مستشارا سياسيا للرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولى تمثيل فلسطين لدى الأمم المتحدة، وترأس أول وفد فلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، وعمل مديرا لمكتب الجامعة العربية في لندن، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية والحاصل على وسام الاستحقاق والتميز الذهبي من الرئيس محمود عباس.

ويتقدم الرئيس من ذوي الفقيد وأبناء شعبنا، بأحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى عز وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

يشار إلى أن الراحل باسل عقل ولد في مدينة يافا عام 1938، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت، وعمل مستشارا في وزارة الخارجية الكويتية، وشارك في العديد من مؤتمرات القمم العربية تحت قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.