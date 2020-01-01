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اشتية: تركيز الحكومة على مكافحة الفقر والبطالة

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: تركيز الحكومة على مكافحة الفقر والبطالة



رام الله /سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن مكافحة الفقر والبطالة تشكل أولوية للحكومة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء عبر الانترنت، سبقت محاضرة لعالمة الاقتصاد البريطانية ماريانا مازوكاتو، بدعوة من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" ضمن سلسلة "محاضرات يوسف صابغ التنموية".

وقال اشتية: "نحن في فلسطين نركز على مكافحة الفقر والبطالة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لهذا نقوم بتأسيس بنك يوفر تمويل لهذه القطاعات".

وأضاف أن الحكومة تسعى للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وإعادة هيكلة الاقتصاد والتنمية من جديد، عبر التنمية بالعناقيد، وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع أن "دور الدولة في فلسطين هو أكبر مما هو عليه الحال في الدول الأخرى، نظرا لظروف الاحتلال، حيث الدولة هي الملاذ الأول".

وأشار إلى أننا أردنا لخططنا أن تكون جاهزة للغد، خطط باتجاه الاقتصاد الأخضر من خلال التركيز على الطاقة النظيفة، واقتصاد رقمي حيث نقوم بدراسات حول العملة الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وأكثر ريادية.

وقال اشتية "ندرك أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة /2030/ بعضها قابل للتحقيق بدرجات متفاوتة، وبعضها غير قابل للتحقيق".

وأضاف أن مفهوم الثروة تغير على مستوى العالم، حيث كانت مرتبطة بوسائل الإنتاج كالأرض، والآن ترتبط بالمعلوماتية والتكنولوجيا.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #مكافحة الفقر والبطالة

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