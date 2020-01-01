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الهيئة الإسلامية تطالب بوقف اعتدءات الاحتلال على مقابر المسلمين

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الإسلامية تطالب بوقف اعتدءات الاحتلال على مقابر المسلمين



القدس المحتلة /سما/

طالبت الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة اليوم الأربعاء سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن اعتداءاتها الظالمة بحق مقابر المسلمين في فلسطين.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي،  إلى أن التغييرات المزمع إقامتها من قبل حكومة الاحتلال والتي من شأنها تغيير معالم مدينة القدس بشكل عام، ومنطقة المقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة، إضافة إلى القصور الأموية بشكل خاص، هي إجراءات تسعى لتغيير وجه المدينة الحضارية وطمس معالمها العربية والإسلامية، وإعطائها الطابع اليهودي.

وأكدت على أن القدس ستبقى هي القدس ماضيا وحاضرا ومستقبلا لأهلها الشرعيين، معتبرة الاعتداءات على المقدسات "اعتداءات باطلة ومرفوضة بكل المعايير الدينية والإنسانية والدولية".

ولفتت الهيئة إلى اعتداءات سلطات الاحتلال على المقبرة "اليوسفية" الممتدة على سور القدس الشرقي المجاورة لمقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك ونبش قبورها، بالإضافة إلى هدم الدرج المؤدي إلى المقبرة، وكذلك الأمر بمقبرة باب الرحمة، ومنع المسلمين من دفن موتاهم فيها، ومن قبلها مقبرة "مأمن الله".

ودعت الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي تحدق بها الـخطار من كل جانب.

وشددت الهيئة على أن المرابطين في مدينة القدس وفي أكناف بيت المقدس مدافعين عنها نيابة عن الأمة الإسلامية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قد هدمت الأحد الماضي الدرج المؤدي إلى طريق باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى.
 

#الهيئة الإسلامية العليا #القدس

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