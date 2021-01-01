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إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية بقيمة 220 مليون دولار مع البحرين

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية بقيمة 220 مليون دولار مع البحرين



القدس المحتلة /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه وفدا من الدولة الخليجية؛ لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين البلدين.

وطبّعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول، في اتفاق برعاية أميركية ودوافع استثمارية.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما، وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألومنيوم من البحرين.

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