بوتين يطلب بدء التلقيح ضد كورونا "على نطاق واسع"

موسكو /سما/

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، من السلطات الصحية في بلاده، البدء بحملة تلقيح "واسعة النطاق" ضد فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل.

وقال بوتين، مخاطبا نائبة رئيس الوزراء المكلفة تاتيانا غوليكوفا، في مؤتمر عبر خاصية الاتصال المرئي، "أطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الأسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة".

وأضاف، في مؤتمر عبر الفيديو "أطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الأسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة".

يأتي ذلك بينما سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، حصيلة يومية قياسية في عدد الوفيات جراء الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 589 حالة وفاة و25345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و347401 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41053 حالة.