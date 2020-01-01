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أشكنازي: سأزور المنامة قريبا لافتتاح السفارة الإسرائيلية

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشكنازي: سأزور المنامة قريبا لافتتاح السفارة الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الأربعاء، أنه ينوي زيارة العاصمة البحرينية، المنامة قريبا، لافتتاح سفارة إسرائيل هناك.

وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني: "أنوي زيارة المنامة قريبا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة".

وأضاف في المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس: "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا الذي شهد صراعات عديدة".

من جهته، رحّب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة. وقال "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين". وأضاف: "نطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".

وكان الوزير البحريني قد وصل الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسبق أن زار وفد حكومي بحريني تل أبيب في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين.

ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

#اسرائيل #غابي أشكنازي #البحرين

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