غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

غزة /سما/

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، تعليماتها بشأن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

ووفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فيما يلي التعليمات الصادرة عنها:



▪️ الصرف للمستفيد شخصياً



▪️ التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف.



▪️ إحضار قلم شخصي للتوقيع



▪️ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.



▪️ تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف غداً.



▪️على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.



▪️يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)



▪️يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

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