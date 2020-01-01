لجنة تسيير الأعمال تتسلم مهامها في بلدية بيتا

نابلس /سما/

تسلمت لجنة تسير الأعمال في بلدية بيتا، اليوم الأربعاء، مهامها من المجلس البلدي السابق.

وجاء ذلك بناء على قرار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية، بحيث تمارس مهامها وصلاحياتها بإدارة شؤون البلدية وضمان سير العمل في أروقتها وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وجرت إجراءات الاستلام والتسليم بحضور رئيس لجنة تسيير الأعمال يوسف عصيدة، وعضويها سليمان سمارة ومصطفى صلاح، وكل من رئيس بلدية بيتا السابق فؤاد أحمد معالي، ونائب رئيس البلدية السابق باسم داوود.

وسارت كافة الإجراءات حسب القوانين والأصول وبسلاسة، وأظهر الجميع تعاونا شاملاً لتحقيق المصلحة العامة التي يتبناها الجميع، وسط أجواء من المودة والاحترام المتبادل.

هذا وباشرت اللجنة المعينة ومنذ استلامها مهامها متابعة أمور البلدية والمواطنين.

يذكر أن لجنة تسيير الأعمال ستمارس مهامها حتى إجراء انتخابات الهيئات المحلية.