المصري: الجلسة الثانية لمحاكمة بريطانيا أمام القضاء الوطني تعقد الأحد القادم

لندن /سما/

أعلن رجل الأعمال منيب المصري، بأنه وبناء على قرار قاضي محكمة بداية نابلس، فإن جلسة الاستماع الثانية في الدعوى القضائية المرفوعة ضد حكومة بريطانيا على إصدارها إعلان بلفور ستكون يوم الأحد القادم 6 كانون أول 2020.

ووجه دعوته الجميع إلى المشاركة في حضور هذه الجلسة سواء بالحضور شخصيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعما للقضية الفلسطينية، ووفاءً لأرواح الشهداء، ورفضا للظلم والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني جراء إعلان بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917.

كما أكد المصري على أن هذه الدعوى لها أهمية أخلاقية ووطنية، ومحاكمة بريطانيا أمام القضاء الوطني هي واحدة من أهم محطات النضال الفلسطيني في محاكمة الاحتلال ومن كان سببا في نشأته وأن الحقوق لا تلغى بالتقادم.

وأضاف المصري بأن التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونيا، وفور إصدار قرار المحكمة، سيتم التوجه فورا نحو القضاء الدولي لرفع قضايا في انجلترا وامريكا والقدس، وسيتم تبليغ الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم ومجلس الأمن والهيئات الدولية عبر الطرق الرسمية بهذا القرار التاريخي الذي يصدر عن محكمة بداية نابلس.

وأكد المصري على ثقته بالقضاء الفلسطيني وعدالة القرار الذي سيصدر عن المحكمة بمحاكمة بريطانيا على الجرائم والمجازر التي ارتكبتها في فلسطين في فترة حكمها العسكري وفي فترة الانتداب، وصولا إلى إلغاء تداعيات وعد بلفور وكل ما ترتب عليه من إجراءات