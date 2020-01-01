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تفاصيل صفقة انتقال أحمد الشيخ إلى الزمالك

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل صفقة انتقال أحمد الشيخ إلى الزمالك



القاهرة / سما

كشفت مصادر إعلامية مصرية، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، عن قرب انضمام أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي إلى غريمه التقليدي الزمالك، بعد أيام من الاستغناء عنه.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر فيسبوك إن أحمد الشيخ أصبح قريبا من الانضمام للزمالك، في عقد يمتد ثلاثة مواسم، بعد أن تلقى اتصالات من أحد المسئولين الجدد داخل القلعة البيضاء.

وأضاف عمر ياسين في تصريحات خلال برنامج ملعب الصقر : "هناك شخص مشهور بالبزنس تفاوض مؤخرا مع اللاعب أحمد الشيخ للانضمام إلى الزمالك بعد رحيله عن الأهلي".

وحسب الإعلامي المصري، فقد كانت هناك مفاوضات من جانب نادي بيراميدز مع أحمد الشيخ، لكنها لم تتم واللاعب أصبح قريبا من قلعة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أحمد الشيخ سيكون صفقة مفيدة لفريق الزمالك، خصوصا أنه يفتقد للاعب بهذه المهارات، مبينا أن الفريق الأبيض ليس أمامه الكثير من الخيارات حاليا.

واستدرك : "لكن مسئول داخل النادي يُجرى مفاوضات قوية مع اللاعب لانتقاله للفريق الأبيض، والمقابل المالي لن يكون عائقا في تلك الصفقة، خاصة أن الشيخ يريد اللعب بشكل أساسي، لرغبته في الانضمام لمنتخب مصر".

وكان أحمد الشيخ قد توّج مع الاهلي بلقب الدوري المصري ثم دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وصعد إلى نهائي كأس مصر؛ لمواجهة طلائع الجيش الذي هزم الفريق الأبيض، الأسبوع القادم.

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