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المالية: صرف راتب كامل للموظفين عن الشهر الماضي و50% من المستحقات

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية: صرف راتب كامل للموظفين عن الشهر الماضي و50% من المستحقات



رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن موعد وتفاصيل صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة عن شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2020 .

وقالت وزارة المالية في تصريح صحفي عبر صفحتها على الفيسبوك ، بأنه سيتم صرف راتب كامل لكل الموظفين وجزء من المستحقات .

نص اعلان وزارة المالية :


سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.
2- إضافة إلى ذلك سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.
3- ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية.
4- سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.
5- سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.
 

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