ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

الرياض / سما

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين نفسه على نتيجة مباراة الشباب والاتحاد التي جرت اليوم الأربعاء لحساب ذهاب نصف نهائي البطولة العربية 2020 كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجرت مباراة الاتحاد والشباب بالبطولة العربية لكرة القدم على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، فيما نقلت مباشرة على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق عامر عبدالله.

وسجل هدفي الشباب، كريستيان جوانكا (49)، ايغور ليشنوفسكي (79)، فيما أحرز ثنائية الاتحاد، روماريو ريكاردو دا سيلفا (11)، غاري مينديز رودريغيز (82).

وجاءت المباراة متوازنة بين الفريقين، إذ سيطر الاتحاد على مجريات الشوط الأول، لكن الشباب عاد بالشوط الثاني، وأهدر ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة والخمسين عبر الأرجنتيني إيفر بانيجا.

بدوره، قال عيسى حكمي الإعلامي والناقد الرياضي : "ما في شك أن الطموح أمر مفروغ منه ومستحق لكلا الجانبين. هما بحاجة إلى تحقيق الألقاب ولا ننسى القاعدة الجماهيرية العريضة للفريقين".

وأضاف أن جماهير الشباب والاتحاد تريد الانتصار دائما وغير ذلك يعتبر فشلا إداريا وفنيا وأيضا للاعبين والمدربين، لافتا إلى أن الظروف مهيئة جدا لتحقيق الهدف للفريقين والصعود إلى النهائي.