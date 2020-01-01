هل كنت تعرفين أن للفول الأخضر كلّ هذه الفوائد؟

وكالات / سما /

تعتبر الخضار من أفضل الأطعمة التي توفّر للجسم حاجته من الألياف والأحماض والفيتامينات والمعادن، لذا اخترنا اليوم أن نلقي الضوء من خلال موقع أنوثة على أهم فوائد الفول الاخضر على مختلف الاصعدة. فهذا النوع من الخضار يتميّز بكونه غنيّاً بالألياف وحمض الفوليك وأنواع مختلفة من الفيتامينات. لذا ينصح باستهلاكه بين الحين والآخر، مع الحرص على ان يكون تناوله معتدلاً. اكتشفي معنا اليوم أبرز فوائد الفول الاخضر الصحية والغذائية والجمالية.

يحارب السرطان

من أولى الفوائد التي يوفّرها الفول الاخضر للجسم هي قدرته على محاربة مختلف أنواع مرض السرطان والوقاية منها، بفضل ما يحتويه من كلوروفيل. هذه المادة كفيلة بمكافحة المواد المسرطنة والخلايا السرطانية التي يمكن ان تتكوّن نتيجة تناول بعض الأطعمة المضرّة.

يعزّز الخصوبة ويسهّل الحمل

بفضل النسبة العالية من حمض الفوليك التي يحتويها الفول الاخضر، يساعد المرأة على تعزيز خصوبتها وتسهيل حملها، بالإضافة إلى تعزيز نمو الطفل خلال الحمل. كما أن هذا النوع من الخضار يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي تحتاجه المرأة الحامل لتقوية جسمها ومناعتها.

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يحمي العظام

يحتوي الفول الاخضر على نسبة عالية من الفيتامين ك الذي يعتبر ضرورياً للجسم، خصوصاً لجهة تعزيز قدرته على امتصاص الكالسيوم. وبالتالي فهو يساعد على حماية العظام من الترقق والتكسّر بسرعة، بفضل تثبيت الكالسيوم في الجسم. بالإضافة إلى قدرته على الوقاية من الروماتيزم والتهاب المفاصل.

يقي من أمراض القلب

من بين الفوائد الصحية التي يوفّرها الفول الاخضر هي الوقاية من الكولسترول الضار الذي يمكن أن يؤثر على صحة القلب وسلامته. فهو يساعد على حماية الشرايين من الانسداد وتراكم الدهون فيها، فيحمي بالتالي من الجلطات القلبية المحتملة. كما أن الألياف الحاضرة فيه تساعد على تخفيف معدلات الكولسترول الضار في الجسم والحافظ على مستوياته الطبيعية.

يساعد على خسارة الوزن

من الناحية الجمالية، وللراغبين بخسارة الوزن الزائد والتمتع بقوام رشيق، يعتبر الفول وجبة مفيدة في هذا الشأن. فهو قليل السعرات الحرارية وغنيّ بالبروتين والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي خسارة الوزن بشكل صحيّ وتدريجيّ مع التمتع بقوام متناسق.